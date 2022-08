È Alessandro Prontera l'arbitro scelto per dirigere Lecce-Inter, match valido per la 1a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Bologna ha come assistenti Mondin e Rossi, il ruolo di quarto uomo viene invece affidato Mercenaro. La direzione del VAR è affidata a Banti, coadiuvato dal suo assistente Paganessi. Primo tempo segnato dalla mancata espulsione di Baschirotto al 32', graziato da direttore di gara e VAR dopo un'entrataccia su Lautaro Martinez che scatena proteste e nervosismo tra campo e spalti. Nella ripresa l'irruenza diminuisce e non ci sono ha particolari sussulti. Ampiamente regolari le tre reti segnate.

12' – Duro contrasto a centrocampo tra Hjulmand e Barella col danese che arriva come un treno sul sardo che ha la peggio. Entrata ruvida, giusto però non ammonire vista la mancanza di volontarietà del giocatore del Lecce.

15' – Lukaku approfitta di un errore di Cetin per involarsi verso la porta, l'arbitro ferma tutto per un fallo precedente di Lautaro: tocco dell'argentino non nettissimo, rimane qualche dubbio sulla chiamata.

22' – Rumoreggia il pubblico di casa dopo un fischio di Prontera per eccessiva irruenza di Gonzalez su Barella in possesso della sfera nella propria trequarti: proteste immotivate.

27' – Contrasto tra Strefezza e Gosens, il ginocchio contro ginocchio penalizza l'ex Atalanta: sbracciata di Inzaghi che chiama il fallo, il direttore di gara lascia correre. Tutto nella norma, si tratta di una semplice situazione di gioco.

32' – Entrata a valanga di Baschirotto che travolge Lautaro Martinez con vigoria: l'arbitro sventola prontamente il giallo e scatena le forti proteste, legittime, dell'Inter che chiedeva il cartellino rosso. Intervento almeno da arancione, graziato il centrale di casa. Nessun cenno alla visione al monitor da parte del VAR, il check si conclude con la conferma della decisione assunta sul campo.

36' – Entrata in scivolata di Lautaro Martinez che nel tentativo di recuperare la sfera contesa con Gonzalez tocca prima il pallone e poi, inevitabilmente, travolge l'avversario: giusto lasciar proseguire le operazioni.

47' – Bravo l'arbitro a interrompere l'azione offensiva del Lecce per fallo su Darmian, l'irregolarità commessa da Di Francesco è evidente.