Il Corriere della Sera parla di "Terremoto Inter", che crea diversi interrogativi rispetto al futuro di diversi giocatori. Uno, ovviamente, è Hakan Calhanoglu. Il problema più grande da gestire è l'eventuale deprezzamento dopo quanto accaduto: il Galatasaray ha il coltello dalla parte del manico.

C'è poi da cercare il sostituto. Ederson è il preferito, ma l'Atalanta parte da 60 milioni di euro. Rovella non è invece un nome sul tavolo: rapporti tesi tra Marotta e Lotito, ma non solo, alla base della convinzione espressa dal Corsera. Per prlacare l'ira di Sarri almeno i big verranno trattenuti. Occhio quindi a Frendrup.

Anche Frattesi potrebbe lasciare. L'Atletico Madrid è sulle sue tracce, ma c'è anche il Napoli. E infine Thuram, che ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, ma bisogna anche capire come potrà ricomporre il rapporto con Lautaro. Possibili partenti anche Taremi e Bisseck, quest'ultimo apprezzato in Premier League.