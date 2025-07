Non era previsto e nemmeno concordato l’intervento di Lautaro dopo il ko col Fluminense. Come riferisce il Corsport, è stato lui a chiedere di parlare ed essendo capitano è stato accontentato. Però tutti sono rimasti sorpresi dall'invettiva dell'argentino e all'interno del club c'è chi pensa sia stato sbagliato.

Sempre meglio risolvere all'interno certe dinamiche e non metterle in piazza. E infatti puntuali le conseguenze, social e non solo. "Non a caso, subito dopo aver ascoltato le parole del Toro, anche Marotta, l’altra sera, ha voluto prendere parola - spiega il quotidiano -. Vero che c’era da commentare una sconfitta e non poteva certo sottrarsi da presidente. Ma ha provato anche a limitare la portata delle dichiarazioni di Lautaro. E’ stato lui a fare il nome di Calhanoglu, con uno scopo preciso: frenare l’idea che l’argentino ce l’avesse anche con altri compagni. Poi è vero che, alla luce degli sviluppi di ieri, il tentativo non ha funzionato molto. Intanto, però, concentrandosi sul centrocampista turco, ha avuto modo di trasmettere ancora la posizione della società, gettando ancora acqua sul fuoco. Solo che ora sarà molto più complicato affidarsi alla sola diplomazia".