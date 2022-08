È Michael Fabbri l'arbitro scelto per dirigere Lazio-Inter, match valido per la 3a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Ravenna ha come assistenti Pagliardini e Vecchi, il ruolo di quarto uomo viene invece affidato Maresca. La direzione del VAR è affidata a Aureliano, coadiuvato dall'AVAR Carbone. Prima frazione tutto sommato corretta, salvo un finale di tempo dove aumenta l'agonismo. Gestione che comunque non ne risente, con l'arbitro che mantiene il metro di giudizio adottato sin dalle prime battute e lo perpetua nel secondo tempo. Incontro ben gestito sotto ogni aspetto: il voto non può che essere positivo.

3' – Barella reclama per un tocco irregolare dopo il cross: ottima applicazione della regola del vantaggio da parte dell'arbitro.

30' – Barella va alla contesa con Zaccagni: chiamata corretta da parte di Fabbri, immotivate invece le richieste di provvedimento disciplinare da parte di Immobile.

33' – Fallo tattico di Barella che interrompe una ripartenza biancoceleste: giallo che ci sarebbe potuto stare, l'arbitro applica lo stesso metro di giudizio usato finora e mantiene in tasca il cartellino.

37' – Proteste velleitarie di Skriniar dopo un intervento su Dimarco da parte di Felipe Anderson che poi serve Immobile per il tiro in porta. Il tocco del brasiliano è leggero, l'ex Parma si lascia cadere con troppa superficialità.

38' – Lautaro cade in area reclamando un rigore: non c'è assolutamente nulla, è l'argentino a sbattere addosso al difendente di casa che non può far nulla per schivarlo.

40' – Nessuna irregolarità sulla rete dei padroni di casa: Felipe Anderson è in posizione ampiamente regolare al momento dell'assist.

42' – Contatto molto dubbio tra Dumfries e Cataldi in piena area: check del VAR che conferma la scelta dell'arbitro e non lo richiama alla visione al monitor. Pesa nella decisione la posizione di Lukaku: il fuorigioco a inizio azione del belga cambia, chiaramente, gli scenari e invalida l'azione.