È Maurizio Mariani l'arbitro designato per dirigere Juventus-Inter, match valido per la 25esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Aprilia ha come assistenti Giallatini e Colarossi, mentre Zufferli indossa le vesti del quarto uomo. In sala VAR c'è Paolo Silvio Mazzoleni, coadiuvato da Di Bello. Nonostante una partita tranquilla, Mariani riesce a sbagliare più di una decisione. Da rivedere anche la gestione dei cartellini.

22' - Doppia occasione della Juventus, prima con Nico Gonzalez (e poi con Conceicao): il controllo iniziale dell'argentino è però viziato da un tocco di braccio. Mariani lascia correre, ma l'azione era da bloccare: in caso di gol ci sarebbe stata una revisione al VAR.

40' - Dumfries affonda sulla fascia e attacca il fondo, ma prima di andare al cross cade a terra perché Conceicao lo sbilancia e blocca un'azione pericolosa: per Mariani non c'è nessuna irregolarità, ma sbaglia decisione. Manca un calcio di punizione per l'Inter e un giallo per il portoghese.

45' - Timide proteste dell'Inter per un presunto tocco di mano di Gatti in area di rigore: Mariani e il VAR confermano la regolarità dell'azione e mandano tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

51' - Intervento brutto ma casuale di McKennie sulla caviglia di Bastoni che resta dolorante a terra: Mariani fischia fallo per l'Inter ma non estrae il cartellino, probabilmente considerando la non intenzionalità dell'intervento. Poteva starci il giallo per imprudenza.

53' - Bastoni porta palla e scappa via a Conceicao che lo trattiene in maniera vistosa e stoppa un'azione potenzialmente pericolosa: ammonizione giusta per l'esterno della Juventus.

64' - Kolo Muani chiede un fallo nel duello aereo con Carlos Augusto, Mariani lascia giustamente correre: non c'è nessuna irregolarità.

69' - Thuram vince il duello con Veiga (che appena sfiorato si lascia cadere con troppa facilità) e serve Dumfries, che centra il secondo palo della serata dopo la parata di Di Gregorio: Mariani fa proseguire l'azione, poi al termine della stessa fischia fallo per la Juventus. Decisione inspiegabile: si tratta di un contatto da campo e non di un fuorigioco, quando l'arbitro ravvisa un'irregolarità deve fischiare subito o non fischiare più.

89' - Barella esagera con le proteste: Mariani lo ammonisce.