È Maria Sole Ferrieri Caputi l'arbitro designato per dirigere Inter-Venezia, match valido per l'11esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Livorno ha come assistenti Prenna e Cavallina, con Tremolada nelle vesti di quarto uomo. Sala VAR affidata a Marini, coadiuvato da Chiffi. Tanti gli episodi da moviola: qualche dubbio sull'interpretazione della spinta di Dumfries nel fallo di mano di Haps, giusto annullare la rete di Mkhitaryan (fuorigioco di Dimarco) e quella di Sverko (fallo su Bisseck e tocco di mano).

14' - L'Inter chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Haps, che con un intervento scomposto prende la palla con il braccio alto sopra la testa. Ferrieri Caputi decide di fischiare una spinta precedente di Dumfries che poggia il braccio sulla schiena del terzino del Venezia e il VAR non interviene: resta qualche dubbio sull'entità del contatto tra i due giocatori.

30' - Pavard entra duro ma sul pallone in un contrasto con Pohjanpalo: Ferrieri Caputi fischia fallo e ammonisce il difensore dell'Inter.

35' - Nel duello tra Bastoni e Oristanio, il fantasista del Venezia va a terra da solo perché scivola: Ferrieri Caputi fischia fallo su segnalazione dell'assistente Cavallina, sbagliando.

39' - Zielinski perde palla e poi blocca la ripartenza di Oristanio: Ferrieri Caputi fischia calcio di punizione per il Venezia ma non ammonisce il polacco.

49' - Durante uno scontro fisico, Zampano trattiene in maniera prolungata Dumfries: Ferrieri Caputi ammonisce il laterale del Venezia e concede un calcio di punizione all'Inter.

51' - L'Inter sblocca la gara con Mkhitaryan, ma dopo un check con il VAR la rete viene annullata. Dimarco parte in leggera posizione di fuorigioco al momento del passaggio di Bastoni: il ginocchio del laterale nerazzurro è oltre la linea difensiva del Venezia.

64' - L'Inter trova di nuovo il gol dell'1-0 e questa volta la rete viene convalidata: Lautaro colpisce di testa partendo in posizione regolare sul cross di Dimarco.

79' - L'Inter chiede un altro calcio di rigore per un tocco di mano di Sverko che devia sopra la traversa un tiro di Taremi. Dopo un confronto con il VAR, Ferrieri Caputi fa ripartire l'azione con un calcio di punizione per il Venezia: all'inizio dell'azione Thuram parte in leggera posizione di offside (questione di centimetri, la punta del piede è oltre la linea).

98' - Il Venezia trova il gol del pareggio con Sverko, che salta poggiandosi in maniera fallosa (con due mani) sulla schiena di Bisseck e - soprattutto - toccando il pallone con il polso sinistro prima che rimbalzi sull'interista e finisca in rete: Ferrieri Caputi (dopo un check con il VAR che conferma il fallo di mano) annulla giustamente il gol. Poco prima arriva anche l'ammonizione a Frattesi per proteste.

