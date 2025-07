L'ex ct della Nazionale Giampiero Ventura, intervenuto durante 'Marte Sport Live' su Radio Marte si sbilancia sulle potenzialità del Napoli di Antonio Conte: “Il mercato del Napoli è appena iniziato ma la traccia è molto interessante. La difesa è stata un punto di forza e l’attacco secondo me andrebbe rinforzato, come già sta accadendo. Noto la voglia di fare qualcosa di importante. Penso che sia un momento storico per il Napoli, può aprire un ciclo come non è capitato dopo lo Scudetto vinto con Luciano Spalletti per le ragioni che conosciamo".

I partenopei, a detta di Ventura, possono fare leva anche sui problemi delle avversarie: "Dico questo perchè l’Inter secondo me l'Inter è in una crisi di identità, il Milan si deve ricostruire, Roma e Lazio sono due punti interrogativi. Il Napoli ha dalla sua la continuità tecnica e il club, con convinzione, sta supportando le idee e i desideri di Conte, sono segnali estremamente forti.