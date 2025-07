Davide Vaira, direttore sportivo del Pisa, ha parlato quest'oggi nella conferenza di presentazione del tecnico dei toscani Alberto Gilardino: "L’aspetto che è cambiato è la categoria. C’è da capire se questi giocatori possono arrivare in un percorso nel Pisa in Serie A. Sono nostri asset. Tutto quello che facciamo lo facciamo per mantenere la categoria. Siamo arrivati in Serie A per rimanerci, non siamo qui per fare una gita a San Siro o all’Olimpico. Daremo tutto quello che si può dare e di più". Le parole riprese da SestaPorta.