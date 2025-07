La nuova Inter che sta nascendo avrà un blocco più giovane e uno più vecchio, sottolinea oggi il Corriere dello Sport mentre prova a stilare due formazioni con un gap di quasi 7 anni l'una dall'altra (31,5 contro 24,6). Con la chiara possibilità, per ovvie ragioni più equilibrata, di scegliere un mix di gioventù ed esperienza, senza eccedere da un estremo all'altro.

Nell'undici più anziano sono sono soltanto quattro (Lautaro, Bastoni, Dumfries e Dimarco) ad avere meno di 30 anni, mentre altri quattro hanno toccato o superato i 35 (Sommer, Darmian, Acerbi e Mkhitaryan). "Viceversa sdoppiando la rosa, nell’undici della linea verde c’è il solo De Vrij tra gli over 30 e ben 7 pedine che non hanno ancora superato i 25 anni ossia Bisseck, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Zalewski, Bonny e Pio Esposito. Tra l’altro proiettandosi verso nuovi scenari di mercato, si potrebbe anche immaginare l’innesto di Leoni e a quel punto l’età media scenderebbe fino a quota 23,3 per quella che sarebbe una vera e propria baby Inter", si legge sul giornale romano.