La situazione di Hakan Calhanoglu resta in divenire. Il Galatasaray sembra sfumato e la bufera post Fluminense alle spalle, ma in realtà non tutto è ancora così definito nel futuro del regista turco come avvisa la Gazzetta dello Sport.

Il contatto diretto tra Inter e Galatasaray ha portata a una fumata nerissima: troppo ampio il divario tra domanda e offerta per pensare anche solo di imbastire una qualche trattativa. E il caso Osimhen ha certamente avuto un peso importante, considerando che il club giallorosso si sta spendendo tantissimo per trattenere il nigeriano a Istanbul.

Ma proprio la difficoltà nel far cadere il Napoli rende l’equazione scontata: "Se il nigeriano non arrivasse a Istanbul, aumenterebbero le possibilità di accompagnare là proprio Calha. In ogni caso, da Milano sono in osservazione interessata, perché il turco rischia da fare da tappo a tutto il prossimo mercato, ma non si registra particolare ansia: il presidente Beppe Marotta e pure Cristian Chivu sarebbero ben felici di riabbracciare definitivamente Hakan dentro alla famiglia nerazzurra, anche perché non intravedono problemi con nessun componente della rosa, Lautaro in primis. Insomma, la palla è sempre nel campo del Gala, che sa bene prezzo e tempi: servono 25-30 milioni per acquistare il regista che, da agosto in poi, quando il ritiro entrerà nel clou, non si muoverà più", assicura la rosea.