Dalla Trump Tower di New York, dove ha presenziato alla cerimonia della vigilia della finale tra PSG e Chelsea dove si è tenuta anche la conferenza di Gianni Infantino, Ronaldo ha difeso a spada tratta il nuovo Mondiale per Club 2025, torneo finito oggetto di diverse critiche scagliate in particolare da Javier Tebas e Jurgen Klopp.

Il Fenomeno ha preso la parola evidenziando gli aspetti positivi della kermesse: "Penso che questa competizione sia un enorme successo. E sì, cercheremo di migliorare, ovviamente. E siamo molto felici di vedere i nostri tifosi felici, perché tutto questo è per i tifosi, il calcio è per i tifosi. Quindi, penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro".