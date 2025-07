Punto a favore di Inter e Milan nella telenovela di San Siro. Il Ministero della Cultura ha infatti confermato la data del 10 novembre 1955 come data di decorrenza del vincolo, che era poi quella indicata dalla Soprintendenza, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica. Quello fu infatti il giorno in cui, si legge, fu collaudato il secondo anello dello stadio e solo con quel collaudo l’opera può dirsi conclusa. Scattano quindi da quel momento i termini per la valutazione di interesse culturale, della durata di 70 anni. Martedì ci sarà l'udienza al TAR che si esprimerà al riguardo ma le indicazioni arrivate dal Ministero valgono come un fattore cruciale per la valutazione in senso positivo per Milan e Inter.

A opporsi a quella data erano stati i comitati di quartiere comitati contrari alla vendita, in particolare "Sì Meazza", che a sostegno delle loro tesi avevano presentato delle immagini e dei ritagli di giornale risalenti al giugno 1955 in cui si vede lo stadio già frequentato. Secondo il Ministero, però, proprio quelle testimonianze confermano come il secondo anello non fosse stato ancora completato così come i collaudi strutturali.