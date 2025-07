Nel corso dell'intervista rilasciata qualche giorno fa a Il Secolo XIX, il proprietario del Genoa Dan Sucu ha aperto le porte alle partenze di due giocatori del Grifone particolarmente ambiti sul mercato come Koni de Winter e Morten Frendrup, entrambi cercati anche dall'Inter: "Non lo escludo, se arriveranno offerte le valuteremo. Ciò che conta è il Genoa, l'obiettivo non è certo spartirsi dividendi ma aumentare il valore del club. Di sicuro costruiremo una squadra sempre più competitiva".

Sucu aggiunge: "Va ricordato che le risorse derivate da cessioni dello scorso mercato estivo, come quella di Albert Gudmundsson, sono state utilizzate dalla precedente proprietà per necessità contingenti e per l'iscrizione al campionato 2024/2025, mentre le operazioni di mercato di questa estate servono e serviranno a sostenere solo ed esclusivamente il nostro club nella suo percorso di progressiva crescita e stabilità".