"La clausola scade il 31 luglio, lo spauracchio dell’Inter sembra sfumato e soprattutto Sarri ci ha messo un punto, eliminando possibili incertezze". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport analizzando la situazione di Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio e al centro del progetto tecnico del club biancoceleste anche per il prossimo futuro. Il regista si sente coinvolto ed è entusiasta di affrontare un'altra stagione a Roma.

La clausola da 50 milioni di euro difficilmente verrà esercitata da qualche club, compreso quello nerazzurro che al momento è fiducioso sulla permanenza a Milano di Hakan Calhanoglu nonostante le insistenti voci delle ultime settimane sul Galatasaray. "L’Inter si è dichiarata non interessata, poteva essere una minaccia per il centrocampista di origini milanesi e tifoso nerazzurro da bambino - si legge sul Corsport -. Marotta, fedele ai paletti rigidi di Oaktree, è stato definitivo dopo alcune settimane in cui il nome di Rovella era stato accostato al club di Viale della Liberazione. Non sono previsti colpi di coda o sorprese. La linea dell’Inter è ferma sulla permanenza di Calhanoglu, che pure sta forzando per rompere e fuggire al Galatasaray; nel caso virerebbero su altri obiettivi, meno costosi. Anche a Formello ritengono che l’Inter non possa più essere un’opzione".