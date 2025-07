Coro mondiale di elogi per il Paris Saint-Germain, che domani potrebbe mettere l'ultima corona su una stagione straordinaria con la conquista del Mondiale per Club. A tessere le lodi alla squadra di Luis Enrique arriva anche Carles Rexach, una delle bandiere del Barcellona nel quale ha militato dal 1967 al 1981, che intervistato da L'Equipe pronostica un dominio duraturo dei transalpini: "Hanno una grande squadra, un ottimo allenatore che non specula e va sempre avanti. Oggi non c'è niente da dire, dobbiamo tutti inchinarci. Penso che anche a Johan Cruijff sarebbe piaciuto vedere giocare questa squadra. Nel calcio ci sono delle tendenze. Oggi tutti vogliono giocare come il PSG perché è la squadra più attraente, la più spettacolare".

E soprattutto, la più indiziata a regnare sul lungo termine: "Penso di sì, perché quest'anno hanno vinto tutto, devono solo mettere la ciliegina sulla torta (contro il Chelsea). Hanno battuto le migliori squadre d'Europa, con una certa facilità. Prima, i club francesi non avevano la grinta, la competitività di italiani, spagnoli, inglesi. Oggi ce l'hanno",