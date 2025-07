Roberto Martinez, ct del Portogallo, ha anticipato i temi della finale del Mondiale del Club tra PSG e Chelsea in qualità di membro del Technical Study Group della FIFA: "Penso che il PSG sia stata la squadra eccezionale del torneo - la sua premessa -. Quello che possiamo dire è che siamo abbastanza certi di cosa aspettarci: una squadra completamente sincronizzata e che gioca con sicurezza, con convinzione. Con la palla, sono molto chiari in quello che fanno, anche se stanno iniziando a essere una squadra di cui sai esattamente cosa faranno, ed è molto difficile fermarli, perché hanno una grande varietà, sono molto fluidi nei loro ruoli, controllano la palla, il livello tecnico della squadra è eccezionale, tutti sanno tenere palla, mantengono posizioni molto disciplinate per mantenere l'ampiezza, hanno sempre situazioni di uno contro uno e poi giocatori che arrivano sempre in area. Senza palla, sono la squadra più efficiente, senza dubbio: il modo in cui pressano alto, il modo in cui formano un blocco molto compatto. Quell'intensità senza palla li rende una squadra ai massimi livelli del torneo".

Il discorso, poi, si sposta sull'altra finalista, il Chelsea: "E' una squadra completamente diversa. Li abbiamo visti crescere. L'allenatore, Maresca, ha schierato molti giocatori, il numero più alto mai schierato in questo torneo. E credo che ora abbiamo le idee chiare su cosa faranno con la palla. Hanno la velocità di (Christopher) Nkunku e di Pedro Neto, la creatività di Enzo Fernández e Cole Palmer, l'equilibrio di (Moisés) Caicedo, una difesa a tre che offre flessibilità grazie al ruolo di (Marc) Cucurella. Credo che quello che ci manca ora sia capire come affronteranno in difesa il Paris Saint-Germain. Una squadra che ha vinto la Conference League, ha quella mentalità vincente dentro di sé, ma probabilmente ora affronterà la prova più dura finora in questo torneo".