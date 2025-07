Il giornalista Massimo Marianella, negli studi di Sky Sport, ha analizzato il momento dell’Inter, focalizzandosi in particolare sulla situazione offensiva, che in questa estate di mercato ha già subito profondi cambiamenti: "L’Inter ha un attaccante di troppo. Pio Esposito ha fatto molto bene e tenerlo come quarto attaccante in una grande squadra potrebbe voler dire sacrificare il suo sviluppo. Hai preso anche Bonny, che può giocare sia da centravanti che dietro le punte, e c’è anche Taremi".

E ancora: "Mi chiedo se l’Inter stia pensando di rifinanziare il mercato con la cessione di uno tra Thuram e Lautaro, perché altrimenti fatico a capire la ricerca di un altro giocatore offensivo. Nkunku non è una prima punta, ma se lo prendi pensi di farlo giocare. Al di là del costo dell’operazione e dell’ingaggio, è un investimento che va fatto con un piano chiaro. Se arriva, bisognerà ridefinire le gerarchie in attacco".