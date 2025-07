Niente step nell'Inter U23 per Giacomo De Pieri. Il talento del club nerazzurro, che nella passata stagione ha trascinato l'Inter Primavera alla conquista dello scudetto festeggiando anche l'esordio in Champions League, è pronto per l'esperienza nel calcio dei grandi in Serie B: come riporta Gialucadimarzio.com è fatta per il trasferimento del classe 2006 alla Juve Stabia. La formula non viene specificata, ma dovrebbe trattarsi di un prestito secco.