Tuttosport non ha dubbi: dopo l'esperienza in prestito alla Sampdoria, Ebenezer Akinsanmiro rinnoverà con l'Inter fino al 2029 e poi andrà a giocare con più continuità in un club minore, con l'opzione Pisa da seguire con attenzione. Per la squadra Under 23 è invece in arrivo Riccardo Melgrati, portiere classe 094 che indosserà le vesti di vice-Calligaris.