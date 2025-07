Le voci delle ultime ore lo danno come idea per il centrocampo dell'Inter, e in precedenza il suo nome era stato accostato anche a Milan e Juventus. Granit Xhaka, però, pensa al presente e pensa soprattutto al Bayer Leverkusen: il centrocampista elvetico, riporta la Bild, si è presentato per la prima parte dei test di inizio stagione, dimostrandosi di buon umore. L'elvetico ha salutato il nuovo acquisto Ibrahim Maza con una stretta di mano nel centro fitness della BayArena.

A meno che non accada qualcosa di completamente inaspettato, Xhaka volerà a Rio de Janeiro con l'entourage del Bayer lunedì sera, come previsto. Un trasferimento sarebbe possibile solo se arrivasse un'offerta che sia il Leverkusen che Xhaka non potessero rifiutare.