Sono ore decisive per l'approdo di Luka Modric al Milan. Intanto il centrocampista croato, a lungo seguito anche dall'Inter negli anni passati, ha salutato il Real Madrid: "La mia casa per 13 anni. La mia casa per sempre. Questo non è un addio, è un arrivederci".

Il giocatore è atteso lunedì a Milano per svolgere le visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Milan fino al 30 giugno 2026.