Richard Rios del Palmeiras o Neil El Aynaoui del Lens. Sono questi i due profili sui quali, riporta il Corriere dello Sport, sta lavorando la Roma per rinforzare il centrocampo. La prima opzione porta al colombiano accostato anche all'Inter, con il ds Massara che è arrivato a mettere sul piatto - tramite intermediari e non ufficialmente - 25 milioni di euro tra parte fissa e variabile.

Una cifra che non accontenta il club brasiliano anche per i problemi legati al cartellino del giocatore: il Palmeiras è proprietario del 70%, il 14% appartiene al Guaranì e il 6% è del Flamengo, mentre un ulteriore 10% è nelle mani dell’entourage. "L’Intenzione del Palmeiras - che intanto sta cercando un sostituto per il centrocampo - è quindi quella di riuscire a ricavare 20-21 milioni dalla cessione del giocatore, con i restanti nove milioni da spartire (a seconda delle percentuali) tra le altre tre parti", si legge.