"Si sono presi l'allenatore di due delle ultime tre finali di Champions e uno dei due centravanti della Nazionale, ora vogliono anche l'altro". La Repubblica apre così il suo pezzo concentrato sulle follie dell'Arabia Saudita che, dopo aver strappato Simone Inzaghi e Mateo Retegui a Inter e Atalanta, ora sta puntato il mirino anche su Moise Kean, corteggiato dall'Al-Hilal del piacentino che ha prelevato anche Theo Hernandez dal Milan e pensa pure a Ederson, prima opzione nerazzurra in caso di addio di Hakan Calhanoglu.

Il regista turco è uno dei tre interisti che, sempre secondo La Repubblica, potrebbero ricevere offerte arabe nelle prossime settimane. "Non è escluso un nuovo tentativo per Çalhanoglu o anche per Bastoni e Barella, che già hanno declinato proposte dai 20 ai 30 milioni", si legge sulle pagine del quotidiano generalista.