Continua a comporsi il quadro dell'Inter Under 23: è stato infatti scelto il secondo portiere, che andrà ad affiancare Alessandro Calligaris nella rosa di Stefano Vecchi. Secondo Sportitalia, è stato raggiunto l'accordo per l'arrivo di Riccardo Melgrati, portiere classe 1994 cresciuto nel vivaio nerazzurro prima di collezionare numerose esperienze in club come, in ordine sparso, Lecco, Südtirol, Modena, Imolese, Lucchese, Arezzo e Siena.

Nell'ultima stagione alla SPAL, Melgrati era svincolato a seguito della rinuncia dell'iscrizione al campionato da parte degli estensi al campionato di Serie C, viatico per l'iscrizione della seconda squadra nerazzurra. Ha firmato un accordo per una stagione con opzione per la seconda.