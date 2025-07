In attesa della finale del Mondiale per Club che si disputerà questa sera tra Chelsea e PSG, il mercato dei Blues continua a fremere. Se i movimenti in entrata poco riguardano l'Inter, diversa è il discorso legato alle uscita. In fase di separazione con il club londinese c'è difatti anche Christopher Nkunku, giocatore ventisettenne arrivato nel 2023 e proposto nei giorni scorsi proprio ai nerazzurri.

L'obiettivo del francese è quello di ritrovare la condizione migliore in vista del Mondiale sperando in una convocazione per la Nazionale francese che manca da un po' per via degli infortuni. Secondo L'Equipe, i londinesi non faranno muro per la sua eventuale cessione e se fino a qualche mese fa la valutazione era di 70 milioni di euro, ora un'offerta di 35 milioni di euro potrebbe essere sufficiente. Nonostante il prezzo 'conveniente', finora mancano approcci concreti e i vari accostamenti a Bayern Monaco, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Barcellona non hanno portato a una trattativa vera e propria con nessun club, ma soltanto ad ammiccamenti e sondaggi vari. L'interesse dell'Inter, come del Bayern e delle altre, rimane, ma il tempo stringe e la concorrenza potrebbe fungere da acceleratore per chiunque.