La Roma fa sul serio per Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras accostato anche all'Inter come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, pista raffreddatasi dopo il dietrofront di mercato che potrebbe portare alla permanenza in nerazzurro del turco. Nel frattempo i giallorossi non hanno perso tempo e approfittando dell'indecisione dei milanesi hanno avanzato un'offerta di 25 milioni al Palmeiras per il venticinquenne colombiano, offerta però rifiutata dal club di San Paolo che chiede 30 milioni. Su di lui c'è anche l'interesse dello United come fa sapere Sportmediaset nel punto di mercato che riguarda direttamente i giallorossi, ma indirettamente anche l'Inter.