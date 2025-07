Fece molto discutere in Polonia l'episodio che vide coinvolti gli attuali due giocatori dell'Inter Piotr Zielinski e Nicola Zalewski, che dopo la pesante sconfitta per 5-1 patita contro il Portogallo nella gara valida per la Nations League dello scorso novembre furono beccati mentre si misero in posa insieme a Cristiano Ronaldo, finendo nel mirino delle polemiche. Episodio che ancora oggi viene ricordato in maniera critica dall'ex nazionale polacco Tomasz Iwan, che ai microfoni del canale Meczyki ripercorre quel momento: "L'ho trovata imbarazzante, anche se apprezzo molto Piotr. Non avrebbe dovuto farlo, soprattutto dopo quello che abbiamo visto in campo. C'è stato un tonfo. Dopo una cosa del genere, bisogna davvero tenere la testa bassa e salire sull'autobus il più velocemente possibile. E sorridere e farsi una foto con Ronaldo davanti alle telecamere non è appropriato".

L'ex centrocampista non è riuscito a comprendere appieno l'atteggiamento di Zielinski: "Ricordo quando abbiamo giocato contro l'Inghilterra, ero così arrabbiato che avrei volentieri dato una gomitata a David Beckham, piuttosto che farmi una foto con lui. Non riesco a immaginare niente del genere. Dopo aver perso una partita, deve esserci quella rabbia sportiva. Invece, sembrava persino comico che la nazionale facesse la fila come raccattapalle solo per farsi una foto con CR7".