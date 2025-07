Prelevato dal Real Madrid Castilla nell'estate del 2023, Hugo Humanes Gomez, giovane talento iberico, è pronto a fare il definitivo salto nell'Under 20 dell'Inter agli ordini di Benito Carbone. C'è curiosità intorno al ragazzo anche in patria, dove il quotidiano AS lo ha raggiunto per fargli raccontare qualche aneddoto della sua esperienza in Italia. Partendo dal suo sbarco in nerazzurro: "Ero al Real Madrid da nove anni; ho iniziato lì a sette anni e, onestamente, volevo provare cose nuove, un gioco diverso, un cambio di scenario. Quando sono arrivato, mi ci è voluto un po' per adattarmi perché in Italia si gioca uno sport molto fisico, un continuo tira e molla. Ero abituato a un gioco vario perché, alla fine, a Madrid avevamo di solito più possesso palla. Alla fine, in uno o due mesi sono riuscito ad adattarmi". Tre gol e sei assist sono stati i suoi punti di forza nell'Under 18 la scorsa stagione; ora, la nuova sfida nell'Under 20 dove ci sarà uno Scudetto da difendere: "Sarà un anno in cui il livello sarà più alto e lui sarà un po' più professionale. Sono pronto. Mi sono allenato tutti i giorni per tutta l'estate e mi sento molto tranquillo. Spero che quest'anno sarà un anno fantastico con tutta la squadra. Abbiamo la Youth League, la Coppa Italia, spero che vada il meglio possibile".

Nel frattempo, Humanes ha avuto modo di assaggiare anche l'ambiente della prima squadra visto che ha sostenuto alcuni allenamenti con Simone Inzaghi: "La verità è che è una persona molto vicina ai giocatori, mi ha aiutato molto, e sinceramente ho solo parole di gratitudine per lui. Non ho ancora avuto la fortuna di stare con Cristian Chivu, che è arrivato quest'estate. Gli auguro tutto il meglio. L'obiettivo è avere successo all'Inter. Ma beh, con il lavoro e l'umiltà, come ho sempre detto, tutto è possibile". Ma un ritorno al Real Madrid è possibile un giorno? "Sinceramente, non si può mai dire di no. Sono partito con le porte aperte. Ma ora tutto questo è concentrato sull'Inter, e la verità è che penso solo all'Inter. Poi mi piacerebbe entrare nel giro delle Nazionali spagnole, penso che con pazienza e duro lavoro tutto si risolva. Quest'anno mi sento molto bene fisicamente e mentalmente, quindi penso che il mio obiettivo quest'anno è quello giocare in qualche nazionale".