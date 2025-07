Intervistato da Radio Bruno Toscana, l'ex direttore sportivo del Catania Pietro Lo Monaco ha commentato la situazione in casa Fiorentina con riferimento particolare anche a Dodò, esterno brasiliano in uscita dai viola con l'Inter che, così come la Juventus, pare aver mostrato interesse: "Il vento non si può trattenere. Quando hai un calciatore che non ha piacere e volontà di restare dove è, nella fattispecie di Firenze, che se ne vada altrove. Fa bene la Fiorentina a guardarsi in giro e a cautelarsi alla ricerca di un sostituto ideale di Dodo. Il brasiliano però potrebbe rappresentare una grande pedina nel 3-5-2 di Stefano Pioli, sarebbe un peccato se alla fine lasciasse Firenze”.