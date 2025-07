Parlando ai microfoni di Radio La Red, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ritorna sull'eliminazione della squadra nerazzurra dal Mondiale per Club arrivata per mano dei brasiliani del Fluminense: "Sentimenti contrastanti. Dopo una stagione fantastica, soprattutto con tante partite, l'eliminazione contro il Fluminense ci ha fatto male perché pensavamo di poter giocare una partita diversa e arrivare ai quarti di finale. Non è andata così, ma vabbè. Ora i giocatori si stanno riposando per affrontare quella che sarà la nuova stagione, che sarà anche molto ricca di partite. Il numero di partite giocate è stato pesnate, ma quando giochi per una grande squadra, è normale avere questo tipo di partite".

Zanetti è anche consapevole che la sua squadra ha subito un enorme logorio. "Soprattutto quando si hanno ambizioni come le nostre, e siamo stati protagonisti in ogni competizione", ha aggiunto Pupi che poi ha parlato del cammino negativo delle due formazioni argentine, River Plate e Boca Juniors, uscite entrambe ai gironi: "Il River era proprio nel gruppo con noi, e doveva concludere bene l'ultima partita, che credo sia stata la migliore per noi. Ecco perché il River è stato eliminato. Il Boca è stato sorteggiato in un girone difficile, con Benfica e Bayern, che sono squadre che giocano molto bene e che giocano insieme da tanto tempo".