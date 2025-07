In attesa di commentare per TF1 la finale del Mondiale per Club di questa sera, Bixente Lizarazu, intervistato dal quotidiano Le Parisien, non ha dubbi nell'indicare nel Paris Saint-Germain la logica favorita del match contro il Chelsea: "Il Paris ha dato una batosta all'Inter nella finale di Champions League e in questo Mondiale per Club, ha dato una lezione al Real Madrid. Sono molto difficili da affrontare e quindi grandi favoriti nella finale coi Blues", ha dichiarato l'ex difensore del Bayern Monaco, campione del mondo nel 1998.