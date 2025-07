Roberto Baggio, una delle stelle presenti ieri alla Trump Tower di New York per l'evento pre-finale del Mondiale per Club, si sofferma sulla polemica per il forte caldo e minimizza, ricordando quanto successo nel lontano 1994: "Sì, ho giocato e ovviamente le temperature erano forse più alte rispetto a questi giorni, credo che il fatto di avere 5 o 6 sostituzioni e il break che c'è ovviamente in ogni tempo aiutano il tipo di giocatore ovviamente a recuperare".