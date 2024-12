Oltre un anno dopo l'ultima volta, Rosario Abisso incrocia nuovamente l'Inter, nella gara con il Parma, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Con il fischietto della sezione di Palermo ci sono gli assistenti Rossi e Cipriani, mentre in sala VAR c'è la coppia Pezzuto-Paterna. E sono proprio loro a 'salvare' Abisso dal primo granchio preso all'ottavo minuto, all'atto dell'assegnazione del rigore per i nerazzurri. Penalty che non ha ragione d'essere perché il fallo di Mandela Keita su Lautaro Martinez è avvenuto fuori area. Stesso epilogo all'84esimo, quando Lissone revoca un altro tiro dagli undici metri per i padroni di casa: ancora protagonista Lautaro, su cui non c'è alcun fallo di Hainaut, bravo ad anticiparlo.

8' - Il primo episodio da moviola è il rigore assegnato all'Inter: decisione giusta a metà di Abisso, che giudica correttamente l'intervento falloso su Lautaro di Keita ma valutandolo in area anziché fuori. Pronto l'intervento del VAR a correggere l'errore non proprio banale dell'arbitro centrale. Che, dopo la valutazione geografica fatta a Lissone, ordina calcio di punizione e, da regolamento, ammonisce il difendente dei ducali per SPA. In caso di penalty, il belga non avrebbe ricevuto sanzioni disciplinari.

14' - Non punibile il tocco di mano di Del Prato nel traffico dell'area di rigore gialloblu sugli sviluppi di un corner dell'Inter: giusto concedere un altro tiro dalla bandierina ai padroni di casa.

18' - Annullato in campo il gol dell'1-0 di Lautaro: sale la bandierina dell'assistente per segnalare l'offside di Thuram, pizzicato oltre la linea difensiva del Parma. Dopo un breve check, arriva anche la conferma del VAR.

40' - Calhanoglu chiede un tocco di mano in area sul proprio tiro. Abisso fa correre l'azione che termina con il gol di Dimarco. Niente rigore ma 1-0 per l'Inter, convalidato live e confermato dal VAR.

44' - Abisso si dimentica di applicare la norma del vantaggio, il Parma protesta perché stava partendo in contropiede prima del fischio dell'arbitro per segnalare il fuorigioco di un nerazzurro.

SECONDO TEMPO

53' - Abisso, su segnalazione del suo assistente, annulla il raddoppio nerazzurro di Barella per un fuorigioco. La valutazione lunga del VAR è sulla posizione di Lautaro, non su Barella, partito al di qua della linea difensiva del Parma. Alla fine, da Lissone danno il via libera: 2-0 per l'Inter, gol regolare perché il Toro non tocca l'assist laser di Mkhitaryan.

64' - Il primo giallo della partita è per Dimarco, eccessivo a dir poco.

67' - Tutto buono sul gol del 3-0 di Thuram, partito in gioco sulla torre di Bisseck.

82' - Nulla da segnalare nell'azione che porta al 3-1 del Parma: palla scippata regolarmente a centrocampo a Buchanan.

84' - Abisso non ha dubbi sul contatto Hainaut-Lautaro e assegna rigore all'Inter. Al VAR qualche perplessità c'è, infatti il direttore di gara viene richiamato al monitor per riguardare l'azione. Dai replay si vede che il difensore del Parma tocca il pallone con la punta e non il Toro: inevitabile la revoca del penalty.