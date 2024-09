È Maurizio Mariani l'arbitro designato per dirigere Inter-Milan, match valido per la quinta giornata di Serie A. L'arbitro della sezione di Aprilia ha come assistenti Bindoni e Tegoni, con Ayroldi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Di Paolo, coadiuvato da Paterna.

10' - Il Milan passa in vantaggio con Pulisic. Check di Mariani con il VAR per un presunto tocco di mano dell'americano a inizio azione, ma Di Paolo conferma la regolarità del gol: il tocco è di spalla.

18' - Theo Hernandez parte in progressione, Mkhitaryan spende il fallo tattico: ammonizione giusta per il centrocampista dell'Inter.

22' - Contatto rischioso in area di rigore rossonera tra Gabbia e Thuram, ma l'azione viene stoppata prima: l'assistente Bindoni segnala il fuorigioco di Pavard al momento del lancio di Bastoni.

25' - Duro intervento di Morata in mezzo al campo: Mariani lascia correre applicando la regola del vantaggio.

28' - L'Inter pareggia con Dimarco: Lautaro parte in posizione regolare al momento del primo lancio, stesso discorso per il laterale dell'Inter quando l'argentino serve l'assist vincente.

32' - Lautaro scarica e incassa il fallo in ritardo di Fofana, poi Dimarco calcia dalla distanza: Mariani lascia correre anche in questo caso.

37' - Fonfana perde palla e commette fallo su Dumfries: Mariani lascia giustamente correre, poi ammonisce il centrocampista del Milan a fine azione.

39' - Morata scappa via in mezzo al campo, Calhanoglu lo sgambetta: giallo anche per il centrocampista dell'Inter.

47' - Sommer rischia con il controllo, calcia il pallone e poi colpisce Abraham sullo slancio: Mariani non segnala nulla, il VAR verifica e conferma. Non ci sono gli estremi per un calcio di rigore.

65' - Mariani fischia calcio di rigore pre un presunto tocco di mano di Lautaro: il VAR lo richiama e l'arbitro torna sui suoi passi. Il capitano dell'Inter tocca il pallone con la spalla sinistra, giusto revocare il penalty.

68' - Proteste di Inzaghi dalla panchina: giallo per il tecnico dell'Inter.

69' - Timide proteste di Thuram dopo un contatto lieve in area di rigore: Mariani vede e lascia andare avanti con sicurezza.

85' - Asllani rifila un pestone a Fofana: ammonizione anche per l'albanese.

88' - Dimarco sgambetta Loftus-Cheek in ritardo: giallo giusto per l'interista.