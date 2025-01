È Luca Pairetto l'arbitro scelto dall'AIA per la direzione di gara di Inter-Bologna, valida per la 19esima giornata di Serie A EniLive. Il fischietto di Nichelino avrà come assistenti Rossi C. e Mokhtar, con Bonacina nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è Meraviglia, coadiuvato da Mazzoleni. Prestazione alquanto opinabile quella di Pairetto, con alcune decisioni cervellotiche prevalentemente pro-Bologna che indirizzano non poco il match. Il fischietto piemontese colleziona errori su errori: da penna blu quello sul contatto Skorupski-Thuram. L'estremo difensore rossoblu travolge l'interista senza mai toccare il pallone, ma il direttore di gara fischia punizione a favore della squadra ospite. L'unica vera lettura corretta è nell'anticipo di Bastoni su Odgaard dal quale nasce il primo gol dell'Inter.

18' - Thuram reclama giustamente per un fallo subito, ma Pairetto non ci sente e concede una rimessa al Bologna.

19' - Gol di Dumfries: il Bologna reclama per un fallo di Bastoni su Odgaard nell'anticipo che innesca l'azione del gol, ma il difensore nerazzurro va sul pallone e tocca la gamba dell'avversario solo dopo aver colpito la sfera di gioco. Regolare dunque la rete dell'olandese. Corretta la lettura del direttore di gara prima, del VAR dopo.

42' - Spintone di Casale su Lautaro Martinez, Pairetto lascia proseguire per il vantaggio senza punire il calciatore rossoblu che avrebbe meritato un'ammonizione.

45' - Punizione generosa fischiata a favore del Bologna dopo una spintarella di Lautaro su Ndoye: lo svizzero, sentendo la presenza alle sue spalle del Toro non ha fatto nulla per restare in piedi. Metro di giudizio sballato considerando i primi 45 minuti.

50' - Uscita di Skorupski che travolge Marcus Thuram a tu per tu con l'estremo difensore rossoblu, graziato da Pairetto che, convinto che il polacco tocchi prima il pallone, non fischia rigore per i padroni di casa e concede addirittura punizione a favore della squadra di Italiano, sbagliando clamorosamente: il 9 dell'Inter tocca il pallone, togliendolo dalla disponibilità di Skorupski che non lo tocca mai, andando in contrasto uomo su uomo.

53' - Casale prima trattiene ripetutamente Lautaro e poi alla fine lo spinge al limite dell'area in piena corsa verso la porta: il direttore di gara fischia punizione a favore dell'Inter senza estrarre il cartellino. Altro errore di Pairetto.

60' - Contrasto Bastoni-Orsolini in area di rigore: l'attaccante della squadra ospite cade a terra, ma Pairetto non ha dubbi sulla regolarità del contrasto e fa cenno di alzarsi. Corretta in questo caso la decisione del fischietto di Nichelino e infatti Orsolini si rialza senza accennare ad alcun tipo di protesta.

64' - Gol di Holm: giusta la lettura del direttore di gara. Sull'azione da gol c'è Odgaard in posizione ininfluente di offside, rete dunque regolare.

72' - Punizione fischiata a favore del Bologna per fallo di Barella su Holm, ma ha ragione il centrocampista dell'Inter a protestare: il 23 di Inzaghi non tocca mai l'avversario durante il contrasto.

77' - Pairetto punisce, dopo averci pensato oltremodo, un fallo di Bastoni su Castro, contatto che non sembra però irregolare. Altra svista.

93' - Ennesimo abbaglio del direttore di gara che fischia punizione a favore del Bologna dopo un contrasto tra Frattesi e Ferguson, fallo che il centrocampista dell'Inter non commette e, al contrario, è il giocatore rossoblu a franare sul nerazzurro. Esplode la protesta dei padroni di casa visto che Frattesi stava puntando l'area in una promettente azione offensiva.

94' - Altro pessimo operato del fischietto di Nichelino che, non contento del misero recupero concesso (incomprensibili i 4 minuti di gioco aggiuntivo concessi a fronte dei numerevoli tentativi di perdere tempo della squadra ospite e dell'effettivo tempo di gioco perso), decide in maniera incomprensibile di chiudere tutto al 94esimo spaccato nonostante fosse stato perso ulteriore tempo dopo il 90esimo.

