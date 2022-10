Per Inter-Barcellona, terzo appuntamento della fase ai gironi di UEFA Champions League, è stato designato l'arbitro sloveno Slavko Vincic. Gli assistenti sono i connazionali Kovacic e Klancnik. Il quarto ufficiale è Obrenovic. Al VAR l'olandese Van Boekel, assistente VAR Higler. Nei primi minuti il gioco scorre via fluidamente, poi iniziano i duelli e per Vincic arriva il momento di metter mano al fischietto. Il primo episodio è la valutazione di un fuorigioco millimetrico, di Lautaro, valutato dal VAR perché sullo sviluppo successivo il tocco di mano di Eric Garcia avrebbe condotto al penalty per la squadra di Inzaghi. Nella ripresa il VAR entra in azione per annullare il pareggio di Pedri: l'on field review conduce la terna ad una valutazione corretta del fallo di mano di Ansu Fati. Dubbi, nel finale di gara, sul tocco di mani di Dumfries (braccio largo). Ma il VAR l'ha giudicato regolare senza nemmeno richiamare Vincic alla visione al monitor.

Di seguito gli episodi più rilevanti da segnalare:

18' Marcos Alonso controlla il pallone allargando troppo il braccio: puntuale il fischio di Vincic.

22' Fuorigioco millimetrico di Lautaro Martinez segnalato dal VAR. L'on field review era necessaria perché lo sviluppo aveva condotto ad un fallo di mano plateale di Eric Garcia che, qualora la posizione dell'argentino fosse stata regolare, avrebbe sancito il penalty per i nerazzurri. Nell'occasione ammonito Barella per eccessive proteste. Rischia anche Xavi che, nell'istante in cui Vincic sta visionando l'azione al monitor, è andato vicino all'arbitro per mettergli pressione.

25' Aggressivo in pressione Dimarco su Busquets che tenta di eludere il pressing del difensore nerazzurro, che lo stende.

28' Correa mette dentro saltando Ter Stegen, ma il fuorigioco è netto.

31' Barella intercetta un pallone vagante e viene toccato da Rafinha. Fischio inevitabile.

34' Correa tocca Eric Garcia in modo irregolare.

38' Questa volta è Bastoni a commettere fallo su Gavi. Xavi reclama un giallo non estratto a Darmian per fallo su Pedri che, oggettivamente, ci poteva stare.

48' Correa viene fermato da Eric Garcia. L'arbitro lascia correre ma il fallo ci stava tutto.