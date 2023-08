È Michael Fabbri il direttore di gara di questo posticipo tra Cagliari e Inter, gara valida per il secondo turno di Serie A 2023/24. Il fischietto di Ravenna è assistito da Mondin e Di Iorio, coadiuvati da Ayroldi come quarto uomo. È affidato a Valerio Marini il delicato ruolo di supervisore al monitor, con Longo all'AVAR. Gara che fila liscia come l'olio per il fischietto romagnolo per i primi 30 minuti, durante i quali è 'costretto' ad intervenire solo in un qualche circostanza. Nella seconda frazione di gioco si alzano ritmo e verve agonistica: al crescere del numero di contrasti, cresce anche il numero di volte che il direttore di gara mette il fischietto in bocca, ma non perde mai la bilancia. Unico dubbio, sul quale nulla può il VAR (impossibilitato a intervenire per via del regolamento, trattasi di decisione dal campo) tra Cuadrado e Luvumbo al 75esimo.

30' - Tutto regolare nel secondo gol dell'Inter messo a segno da Lautaro Martinez che sulle prime ha lasciato qualche dubbio alla terna arbitrale ma il piccolo check al VAR ha confermato le sensazioni dell'arbitro: posizione regolare.

36' - Contatto in area, sul cross di Dimarco, tra Thuram e Makoumbou, l'attaccante nerazzurro cade ma Fabbri giustamente non ravvisa alcun tipo di fallo.

37' - Calhanoglu si frappone su un tiro di Luvumbo, Marini controlla che non ci sia qualche tocco di mano ma dura pochi secondi, il pallone ha colpito il ginocchio del turco, tutto regolare.

52' - Dossena rifila un pestone fortuito ma pesante a Lautaro Martinez, colpito alla caviglia. Fabbri lascia correre: il fischio sarebbe stato più giusto.

62' - Protesta il pubblico di casa per presunto tocco di mano di Marcus Thuram, tocco inesistente come Fabbri correttamente indica. Il francese controlla di spalla, scaricando poi su Lautaro, fermato duramente da Obert. Il fallo in questo caso c'è e il fischietto di Ravenna giustamente assegna punizione a favore dell'Inter.

64' - Fallo di Neithan Nandez su Alessandro Bastoni, Fabbri fischia ma continua, correttamente, a tenere serrato il taschino dei cartellini.

75' - Luvumbo scarta Darmian, Cuadrado e Bastoni entrano in scivolata. L'azzurro si ferma ma il colombiano pare causare la caduta in area dell'angolano, Fabbri da buona posizione con decisione indica al giocatore rossoblu di alzarsi. Decisione di campo, Marini al VAR non può intervenire. Resta il dubbio di un contatto oggettivamente avvenuto, ma dalla dinamica non chiarissima: il colpo c'è, ma sembra sia l'attaccante dei sardi a cercare il contatto con l'avversario.

81' - Scontro Luvumbo-Mkhitaryan, l'armeno ha la peggio due volte: per Fabbri è lui il colpevole e viene ammonito poi esce claudicante per la botta. Ammonito anche Luvumbo per qualche storia tesa con Lautaro.

84' - Altro fallo di Nandez su Stefan De Vrij, murato letteralmente dalla furia uruguagia dell'8 rossoblu. L'arbitro concede la punizione a favore degli ospiti ma risparmia il capitano in carica del Cagliari da un'ammonizione che probabilmente, visto l'ennesimo intervento irruente, sarebbe stata legittima.

