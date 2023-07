Più passano le ore, più Facundo Colidio si avvicina al River Plate. Nel pomeriggio di oggi in Argentina, riferisce La Pagina Millonaria, c'è stato un summit tra il vicepresidente del club Matias Patanian, il ds Enzo Francescoli e Hernan Berman, agente dell'attaccante di proprietà dell'Inter nell'ultimo anno al Tigre. Il River farà un'offerta formale per l'acquisto del 100% del cartellino di Colidio, per il quale l'Inter chiede 5 milioni di dollari. Il giocatore in questo momento è in vacanza a Rafaela, da dove viene, in attesa di sviluppi sul suo futuro.

Nelle foto trapelate in rete, si nota anche la presenza di Mateo Retegui, attaccante del Tigre in passato accostato proprio all'Inter. Ma l'attaccante della Nazionale non era diretto interessato nel colloquio: semplicemente, era lì per avere consigli circa il suo passaggio al Genoa che in Argentina danno come imminente, spiega Infobae.