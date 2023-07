La Fiorentina è in vantaggio per Fabiano Parisi, ma l'Empoli non ha alcuna fretta di chiudere l'operazione e soprattutto non chiude la porta alle altre pretendenti. Secondo quanto riportato da TgR Toscana, nel contatto tra gigliati e biancoazzurri l'Empoli ha reso noto il il prezzo del cartellino del calciatore, che è di 15 milioni. Sul calciatore restano in corsa Lazio, Inter e Juventus.