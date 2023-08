Alvaro Morata e l'Atletico Madrid, una storia destinata a proseguire. I Colchoneros hanno offerto un nuovo contratto al centravanti spagnolo e, secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, è concreta la possibilità che resti ancora, prolungando il contratto fino a giugno 2027. Morata ha già parlato con Simeone e ci sono tutti i presupposti per continuare insieme, dopo una lunga estate in cui è stato accostato a diverse big di Serie A, praticamente tutte.

EXCL: Atletico Madrid offered new deal to Álvaro Morata, concrete possibility to stay and sign new contract valid until June 2027 🚨️ #Atléti



Morata signed until 2026 recently but can extend for one year more.



He’s now expected to stay at Atléti after speaking to Simeone. pic.twitter.com/bnHvkGNqLk