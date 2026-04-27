"Partita brutta, dominata dall'attenzione", ha detto Massimo Ambrosini a DAZN su Milan-Juventus, gara andata in scena ieri sera a San Siro e finita 0-0. "Chi affronta il Milan - ha continuato l'ex giocatore del Diavolo - anche se sembra che i rossoneri non possano essere pericolosi, poi sta più attento perché conosce la forza dei giocatori di Allegri in ripartenza. Credo che entrambi gli allenatori siano soddisfatti di questo punto" ha continuato prima di tirare le sue somme stagionali tra le squadre in cima alla classifica di Serie A.

"Tra l'Inter e le altre c'è un grosso gap a livello di gol segnati. Il Milan terminerà probabilmente con la miglior difesa, ma poi dovrà prendere giocatori che fanno gol" ha continuato.