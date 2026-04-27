A differenza delle indiscrezioni delle ultime ore che davano come principali indiziati Maurizio Ciampi e Domenico Meli, sarà Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l'ANSA in ambienti dell'AIA. Tommasi, 50 anni, di Bassano del Grappa, prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato; questa è la scelta del comitato dell'Associazione Italiana Arbitri.

Tommasi ha arbitrato a livello professionistico dal 2003 al 2015. Il 1º luglio 2015, con all'attivo 54 presenze nella massima serie nazionale, fu dismesso dalla CAN A per motivate valutazioni tecniche. Venne poi inserito nell'organico degli osservatori per la CAN B stagione 2015-2016. È stato presidente del Comitato Regionale Arbitri Veneto per più mandati e ha guidato anche il Comitato Arbitri Interregionale.