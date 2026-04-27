Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati". Lo si è appreso in giornata da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato.

Si mette così la parola fine al coinvolgimento "gratuito" dell'Inter nella vicenda e ad una narrazione tossica. Così la festa scudetto imminente assume anche un altro sapore. Ne parliamo nella puntata delle 19 in diretta del nostro Salotto. Ospite di oggi, Andrea Bosio.

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