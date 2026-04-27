L'Intervista esclusiva a Luca Fancello, avvocato penalista, esperto di Diritto Sportivo e di Diritto di famiglia. Abbiamo commentato con lui le ultime notizie sull'inchiesta che ha travolto il calcio italiano e il mondo arbitrale, con un occhio di riguardo al coinvolgimento "gratuito" dell'Inter.

Il club nerazzurro, come emerso da fonti della Procura, è estraneo ai fatti. Nessun dirigente o tesserato è indagato. Tutto quello che c'è da sapere su Rocchi, sulle origini e sulle tempistiche dell'inchiesta, su Inter-Verona, sul percorso della giustizia sportiva e tanto altro. Un'intervista per avere chiara la situazione dal punto di vista legale e sportivo.