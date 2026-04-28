"Lo scorso 21 aprile, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, il club lariano ha preso parte a una giornata speciale all’insegna della solidarietà, inserita all’interno dell’iniziativa Social Exchange promossa da Inter Campus", si legge nella nota pubblicata da Como Calcio per celebrare la giornata dedicata a regalare un sorriso ai piccoli pazienti del Centro Maria Letizia Verga. "La giornata è iniziata a Monza, presso il Centro Maria Letizia Verga, dove le delegazioni dei due club hanno visitato gli spazi dedicati alla Sport Therapy, il progetto che da anni vede la collaborazione tra Inter Campus, Fondazione Maria Letizia Verga e Ospedale San Gerardo, e che utilizza l'attività motoria come strumento di supporto fondamentale per i bambini e le bambine in cura. La visita presso il Centro Maria Letizia Verga ha segnato un momento di profondo scambio, durante il quale i rappresentanti dei due club hanno potuto conoscere da vicino le attività di supporto e, soprattutto, condividere momenti di gioco e spensieratezza con i piccoli pazienti.



Le due delegazioni hanno poi proseguito il loro percorso visitando il laboratorio della Fondazione Tettamanti, cuore della ricerca scientifica. Accompagnati dalla ricercatrice Sarah Tettamanti, i presenti hanno potuto approfondire il lavoro d'eccellenza svolto quotidianamente nel laboratorio con un focus particolare sul progetto di ricerca sostenuto dall'associazione 'Quelli che… con Luca ODV', una realtà che Como 1907 supporta con orgoglio dal 2022. Questo legame tra l’Associazione e il club BiancoBlu si è consolidato nel tempo attraverso numerose iniziative, tra cui la significativa scelta del Como di donare a Quelli che… con Luca ODV i profitti delle vendite della terza maglia durante la stagione 2024/25.

Nel pomeriggio, il cuore dell'attività si è spostato a Milano, presso il Piccolo San Siro. Lì, sotto la guida degli allenatori di Inter Campus, i bambini delle due squadre, provenienti dal Centro Maria Letizia Verga e dal Progetto Arca, sono scesi in campo. Tra sorrisi e palloni, i piccoli protagonisti hanno vissuto un pomeriggio di sport all'insegna dell'inclusività, ribadendo un messaggio fondamentale: il calcio appartiene a tutti e la sua missione principale è portare felicità. A conclusione di una giornata ricca di emozioni, i bambini hanno raggiunto lo Stadio di San Siro per assistere dal vivo alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como. Sugli spalti, il tifo e la passione hanno rappresentato la giusta conclusione di un’esperienza che ha celebrato il gioco nella sua forma più pura".