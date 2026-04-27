Grandi meriti all'Inter per l'imminente conquista dello Scudetto arrivano da Oscar Damiani. L'ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan oggi procuratore, intervistato da Tutto Mercato Web, sottolinea in particolare i meriti del suo allenatore Cristian Chivu: "Va dato merito alla squadra, alla società e a Chivu. L'Inter è stata nettamente superiore anche sul piano del gioco, la squadra ha un'identità ben precisa con calciatori forti e di livello superiore rispetto a quelli di Milan e Napoli".

Damiani parla poi della sfida di ieri sera tra le sue due ex squadre: "Milan e Juventus sono squadre che si impegnano, si danno da fare. Ma mancano i campioni, le giocate. In questo Milan non c'è un giocatore che giocherebbe in quel del passato. Nè Juve e né Milan sono squadre di livello europeo. Quarto posto? Mi sembra che la Juve abbia qualcosa in più. Ma faccio fatica a dare un giudizio". Chiosa sul futuro in bianconero di Luciano Spalletti: "Spalletti è un ottimo allenatore. Ha dato un'identità alla squadra. Non può fare lui i gol, non ha colpe. Però sono d'accordo sulla sua conferma".