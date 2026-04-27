Dopo il pareggio per 2-2 tra Torino e Inter a commentare la prova dei nerazzurri dagli studi di Pressing è Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro, che incensa il lavoro di Cristian Chivu e sente già, per i nerazzurri, la vittoria vicina.

"Per me è già scritto. Sul 2-0 l'Inter ha abbassato il ritmo, il Torino ha trovato dei varchi e ripreso la partita. Per me domenica non c'è storia, il Parma non lo fanno scendere in campo. Vogliono vincere lo Scudetto in casa", afferma Ranocchia, che del gruppo nerazzurro ha fatto parte fino a pochi anni fa, quando c'erano ancora diversi giocatori tuttora presenti in spogliatoio.

"E' la fine di un percorso o comunque l'inizio di un percorso con Chivu per il quale si sarebbe messa la firma ad inizio stagione, considerando anche la finale di Coppa Italia. Con tutte le critiche che sono arrivate nel post-Champions e la sfiducia in Cristian che invece ha gestito benissimo il gruppo e ritrovare giocatori che lo scorso anno avevano trovato poco spazio".

In particolare il lavoro dello staff tecnico e atletico sembra aver rivitalizzato Federico Dimarco, che ha collezionato 18 assist stagionali (o 19 a seconda delle diverse fonti statistiche) firmando un record per il singolo campionato di Serie A, dove al momento è arrivato a 17 (o 18) con quattro partite ancora da disputare. "Riguardo a Dimarco ha recuperato un giocatore che l'anno scorso faceva fatica ad arrivare a fine partita ed è uno dei più forti al mondo", dice ancora Ranocchia.