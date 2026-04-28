L'ex giocatore, oggi commentatore sportivo, Alessandro Budel, ha rilasciato un'intervista a News.Superscommesse.it. In questo estratto si esprime sull’Inter, la cui festa scudetto non verrà compromessa dalle vicende extracampo che stanno interessando il mondo arbitrale. Inoltre, Budel elogia Sebastiano Esposito, un giocatore che ritiene forte e che crede possa rappresentare uno dei punti di ripartenza per la Nazionale azzurra. Ecco le sue dichiarazioni.
L'Inter ha chiuso la corsa Scudetto ed è in finale di Coppa Italia. Pensi che le vicende extra calcistiche di cui si parla in questi ultimi giorni, seppure Marotta abbia dichiarato come la società sia estranea ai fatti, possano in qualche modo “annacquare” la festa dei nerazzurri?
“No, io credo di no. Come al solito si grida al colpevole anche quando non si sa ancora nulla. Io credo non ci sia nulla di ché in questo caso, niente verrà annacquato. Poi vedremo come andrà, più avanti”.
Quali sono i giovani italiani da cui ripartiresti per la nostra Nazionale, dopo gli ultimi fallimenti degli Azzurri?
“Sicuramente Palestra è un giovane di valore, ha già dimostrato tanto ed è uno di quelli su cui appoggiarsi per ripartire. Poi penso che ci siano diversi attaccanti bravi che non abbiamo mai valorizzato abbastanza e che non sono mai entrati nel giro della Nazionale maggiore, come ad esempio Colombo del Genoa o lo stesso Pinamonti. Per me, un ragazzo davvero forte è Sebastiano Esposito, che non è mai andato con gli Azzurri ma andrebbe tenuto in considerazione insieme al fratello dell'Inter”.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:21 Budel: "La festa Scudetto dell'Inter non verrà rovinata"
- 14:07 Inter U23, il pagellone di fine stagione: sorprese, conferme e insufficienze
- 13:53 Milan-Gila, nelle prossime settimane contatto con la Lazio: la situazione
- 13:38 Zenga compie 66 anni, l'Inter: "L'Uomo Ragno ha sempre incarnato i valori dell'interismo"
- 13:24 Moretto: "Inter forte su Muharemovic: cosa manca. Solet nome alternativo"
- 13:10 Ulivieri: "Autosospensione Rocchi? Scelta non dovuta, ma opportuna"
- 12:56 Inter Women, sabato il derby all'Arena Civica: appuntamento alle 18.30
- 12:44 Cagliari, Pisacane: "Abbiamo dimostrato che non siamo Palestra-dipendenti"
- 12:30 Sky - Verso Inter-Parma, ottimismo per la convocazione di Lautaro
- 12:14 De Meo: "Varisti in ansia e senza libertà. Interferenze che alterano le partite"
- 12:00 videoSCANDALO ARBITRI, RETROSCENA su INTER-ROMA: CAMBIA TUTTO? Ora deve venire fuori la VERITÀ!
- 11:45 Dimarco forza 18: pennellate e sgroppate, ora è tutto un altro Dimash
- 11:30 Parma, Troilo: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo più grande"
- 11:16 Matri: "L'anno scorso McTominay più decisivo di Dimarco quest'anno"
- 11:02 Il Mondiale '98, la rovesciata alla Roma, la Coppa UEFA: parla Djorkaeff
- 10:48 De Santis: "Indagine da giustizia a orologeria. Calciopoli? Io condannato, ma..."
- 10:34 TS - Chivu, chiusura del cerchio col Parma: tutti i meriti del tecnico
- 10:20 CdS - Calha ko, rimedi Inter: Stankovic play e... Koné
- 10:06 CdS - Calhanoglu in Coppa, margini ridotti. Ma resterà all'Inter perché...
- 09:52 Mancini, questa volta è ufficiale: il suo Al-Sadd è campione del Qatar
- 09:38 L'ex arbitro Gavillucci: "Serve il professionismo. Dalla Figc baratto inaccettabile"
- 09:24 CdS - Thuram sgasa verso il Mondiale: che numeri ad aprile
- 09:10 Barbara Facchetti: "Mi piacerebbe rivedere il 3 in campo. Calciopoli? Ha fallito chi..."
- 08:56 GdS - Lautaro domani col gruppo: spezzone col Parma e poi...
- 08:42 Moriero: "Sciuscià? Dopo 30 anni ci copiano ancora. Mi piace Dimarco perché..."
- 08:28 GdS - Lazio-Inter, Calhanoglu ci prova: il punto sull'infortunio
- 08:14 Corsera - Riunione a San Siro, quali prove ha il pm? Lo sapremo in un caso
- 08:00 La Repubblica - "Fatti i fatti tuoi": l'audio scomparso di Inter-Roma
- 00:00 A seguito di revisione
- 23:44 Lazio, 3-3 con l'Udinese, Sarri: "Abbiamo trovato il modo di incasinarcela"
- 23:30 Seconde squadre, una modifica del Consiglio Federale per i ripescaggi
- 23:15 Ambrosini: "Milan-Juve partita brutta. Tra l'Inter e le altre grosso gap"
- 23:05 Tommasi designatore al posto di Rocchi, Massini: "Scelta orientata alla continuità"
- 22:47 Serie A, la Lazio acciuffa l'Udinese al 95': 3-3 pirotecnico all'Olimpico
- 22:30 Djorkaeff ricorda la rovesciata in Inter-Roma: "Il gol più bello della mia vita"
- 22:15 Adani: "La parola per descrivere l'Inter è 'controllo'. Zanetti ci ha detto..."
- 22:00 Ventola: "Dimarco, campionato pazzesco. Thuram non è Benzema, ma è un top"
- 21:45 Milan, operazione allo zigomo per Modric: campionato finito
- 21:30 Atalanta, Percassi si tiene Palestra: "Contenti di ritrovarlo più maturo"
- 21:15 fcinL'Inter valuta il giovane Glebov, c'è un episodio che lo conferma
- 21:00 Inter Women, tra esperienza internazionale e crescita: "Bella atmosfera"
- 20:45 Lazio, Sarri: "Finale di Coppa Italia? Andiamo dritti in campionato"
- 20:31 Il Cagliari vede la salvezza: 3-2 all'Atalanta dopo una partita pazza
- 20:15 Inter, Thuram fa 50 gol: quale è il più bello? Da Lautaro a Chivu: le risposte
- 20:00 Marciniak, risposta chiara al tifoso del Barcellona: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favore"
- 19:45 Condò: "Dirigenti dell'Inter non coinvolti, l'inchiesta si sta sgonfiando"
- 19:30 Finale di Coppa Italia, rese note le fasi di vendita dei biglietti per Lazio-Inter
- 19:15 Cagliari, Angelozzi: "Palestra miglior terzino d'Europa? Confermo"
- 19:00 Rivivi la diretta! CAOS ARBITRI, INTER ESTRANEA: 48 ORE DI PURE FOLLIA. SMOKING BIANCO PER LA FESTA SCUDETTO
- 18:45 ESCLUSIVO - INTER NON INDAGATA, l'ESPERTO di DIRITTO SPORTIVO: "Ma quale CALCIOPOLI! I FATTI..."
- 18:30 Akanji pensa già a Inter-Parma: "A San Siro per rimettere le cose a posto"
- 18:15 Leggende del calcio in campo in Polonia. Anche tanti ex interisti presenti
- 18:00 Le nozze d'oro di Thuram con l'Inter: sono 50 le gioie nerazzurre
- 17:45 A volte ritornano: Mariani, il rigore contro l'Inter, l'errore
- 17:30 Bookies - Strada spianata per l'Inter col Parma: la vittoria offerta a 1,23
- 17:15 Mondiale per Club, cambia il ranking della FIFA. Novità per la Champions
- 17:04 Lazio-Inter di campionato, da martedì 5 maggio la vendita del settore ospiti
- 16:53 Damiani: "Inter nettamente superiore a tutte, anche sul piano del gioco"
- 16:42 Carmagnini: "Macché Calciopoli, Rocchi denunciato da uno fatto fuori"
- 16:31 Milan, frattura allo zigomo per Modric: il centrocampista sotto i ferri
- 16:22 Prandelli: "Non penso ad una nuova Calciopoli. Conte nuovo CT ideale"
- 16:13 Roma, Tarantino non è in bilico: a inizio maggio la firma coi giallorossi
- 16:03 Mercato estivo 2026, stabiliti i termini di tesseramento per i professionisti
- 15:52 AIA, sarà Dino Tommasi il nuovo designatore arbitrale ad interim
- 15:43 Allenamento mattutino per l'Inter che domani resterà a riposo. Il punto dalla Pinetina
- 15:37 La Procura di Milano: "Caos arbitri, l'Inter e i suoi dirigenti non indagati"
- 15:34 L'ex arbitro De Meo sul 'Gioca Jouer': "Tutti sapevano, c'era malumore"
- 15:23 Parla Abete: "Il commissariamento della FIGC non è mai una soluzione"
- 15:12 La Russa: "Marotta è sereno e anche io. Quando vinciamo diamo fastidio"
- 15:03 STAGIONE FINITA per CALHA? L'AVVOCATO-TIFOSO e la FOLLE DENUNCIA su INTER-VERONA: NASCE tutto così?