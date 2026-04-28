L'ex giocatore, oggi commentatore sportivo, Alessandro Budel, ha rilasciato un'intervista a News.Superscommesse.it. In questo estratto si esprime sull’Inter, la cui festa scudetto non verrà compromessa dalle vicende extracampo che stanno interessando il mondo arbitrale. Inoltre, Budel elogia Sebastiano Esposito, un giocatore che ritiene forte e che crede possa rappresentare uno dei punti di ripartenza per la Nazionale azzurra. Ecco le sue dichiarazioni.

L'Inter ha chiuso la corsa Scudetto ed è in finale di Coppa Italia. Pensi che le vicende extra calcistiche di cui si parla in questi ultimi giorni, seppure Marotta abbia dichiarato come la società sia estranea ai fatti, possano in qualche modo “annacquare” la festa dei nerazzurri?

“No, io credo di no. Come al solito si grida al colpevole anche quando non si sa ancora nulla. Io credo non ci sia nulla di ché in questo caso, niente verrà annacquato. Poi vedremo come andrà, più avanti”.

Quali sono i giovani italiani da cui ripartiresti per la nostra Nazionale, dopo gli ultimi fallimenti degli Azzurri?

“Sicuramente Palestra è un giovane di valore, ha già dimostrato tanto ed è uno di quelli su cui appoggiarsi per ripartire. Poi penso che ci siano diversi attaccanti bravi che non abbiamo mai valorizzato abbastanza e che non sono mai entrati nel giro della Nazionale maggiore, come ad esempio Colombo del Genoa o lo stesso Pinamonti. Per me, un ragazzo davvero forte è Sebastiano Esposito, che non è mai andato con gli Azzurri ma andrebbe tenuto in considerazione insieme al fratello dell'Inter”.