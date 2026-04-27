Senza obiettivi di classifica prestigiosi da raggiungere in campionato, la Lazio dà vita a un 3-3 pirotecnico contro l'Udinese nel match che ha chiuso la 34esima giornata di Serie A. A cinque giorni dalla conquista della finale di Coppa Italia, che il prossimo 13 maggio la vedrà protagonista contro l'Inter allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Maurizio Sarri acciuffa in pienissimo recupero il pari con Daniel Maldini che annulla l'uno-due tra 86' e 93' di Arthur Atta che stava infliggendo una beffa atroce ai padroni di casa che, a loro volta, erano stati capaci di rimontare con Luca Pellegrini e Pedro, in gol rispettivamentr al 50' e all'80', il momentaneo vantaggio bianconero firmato da Kingsley Ehizibue nel primo tempo, dopo 18 giri d'orologio.

Con questo punto guadagnato, i capitolini si portano a -6 dal settimo posto occupato dall'Atalanta, oggi pomeriggio sconfitta 3-2 sul campo del Cagliari.