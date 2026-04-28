In casa Inter tiene banco il tema Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro si è fermato di nuovo per un problema muscolare e ora rischia pesantemente, come riporta il Corriere dello Sport di oggi, di saltare la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro la Lazio.

L'infortunio rimediato è solo l'ultimo di una stagione travagliata, sotto l'aspetto fisico. All'inizio sembrava solo un piccolo fastidio, tanto che il giocatore ha insistito per partire per Torino insieme ai compagni, anche se Chivu già gli aveva anticipato che non avrebbe giocato. Gli esami hanno poi fatto capire che lo stop è più grave del previsto e alla finale mancano solo quindici giorni. Il programma di recuperò inizierà subito e avanti col tempo si capirà se il giocatore potrà recuperare o meno. La zona coinvolta, il polpaccio, è particolarmente delicata e questo non aiuta in ottica di un recupero. Tanto più che nessuno ha voglia di corriere rischi, particolarmente il giocatore col Mondiale alle porte.

Nonostante i molti infortuni, Calhanoglu resta un elemento decisivo per quello che ha dato nelle 30 uscite (su 49 stagionali) che è riuscito a garantire. Ha firmato 12 gol e 7 assist in stagione. Per questo motivo continuerà ad essere il faro della squadra anche il prossimo anno, a prescindere dal rinnovo o meno del contratto in scadenza nel 2027.